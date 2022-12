OL : Laurent Blanc demande des joueurs d'expérience au mercato

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Tandis que le championnat de Ligue 1 reprend des droits, Laurent Blanc souhaite toujours peaufiner son effectif. L'entraîneur de l'Olympique Lyonnais n'est cependant pas du genre à recruter des joueurs pour le plaisir.

L’heure n’est plus aux belles paroles du côté de l’Olympique Lyonnais, car même si le feuilleton de la vente, enfin officielle, à John Textor a détourné les regards du secteur sportif, l’OL entamera mercredi soir à Brest une deuxième partie de saison de Ligue 1 en partant de la huitième place au classement. Avec déjà 15 points de retard sur Lens, dauphin du PSG, et 10 sur Rennes, troisième, l’équipe de Laurent Blanc a grillé l’ensemble de ses jokers. Et même un mercato parfait ne peut assurer la présence de Lyon sur le podium, objectif assumé l’été dernier par Jean-Michel Aulas. Conscient des limites de son effectif, et à deux jours de la reprise, l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais a évoqué le marché des transferts. Et après avoir démenti une quelconque pression mise sur les dirigeants de l’OL, il a quand même réclamé des joueurs ayant un profil bien particulier.

L'OL manque de joueurs de caractère

🎙 Laurent Blanc en conférence de presse à 2 jours du match #SB29OL : "Malo Gusto est forfait pour Brest et pour Clermont. (...)

Je félicite @nico_taglia pour son titre. Il devrait revenir le 1er janvier. Félicitations au champion du monde." pic.twitter.com/aK7zZmNuOe — Olympique Lyonnais (@OL) December 26, 2022

Il est vrai qu’avec deux victoires, deux défaites et un nul à son actif depuis qu’il a repris les commandes de l’Olympique Lyonnais, suite au limogeage de Peter Bosz, Laurent Blanc a ralenti l’hémorragie, mais ne l’a pas stoppée. Et désormais l’ancien entraîneur du PSG et de Bordeaux sait ce qui manque à son équipe, les matchs de préparation disputés en décembre lui ayant confirmé certaines lacunes de son effectif actuel. « Je n’exige rien de mes dirigeants, car je lis de ces trucs là-dessus. Je dis juste qu’il faut améliorer le groupe. Mes dirigeants sont très réceptifs car ils sont d’accord avec ça. Il faut essayer de mettre sa patte sur ce groupe existant avec des joueurs qui ont la mentalité, l’expérience et les qualités pour faire gagner du temps. On manque d’expérience derrière, ce n’est pas une critique. C’est une réalité. Il y a un manque de caractère. Tagliafico a cette mentalité-là. On a un groupe de qualité mais il faut rajouter ce qu’il nous manque », a précisé Laurent Blanc, qui n’exige donc rien, mais a quand même affiché son désir de muscler son vestiaire.