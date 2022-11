OL : Laurent Blanc a trouvé sa première recrue

Dans : OL.

Par Adrien Barbet

Depuis son arrivée à l'OL, Laurent Blanc a connu des résultats mitigés. L'entraîneur français qui a l'objectif de ramener Lyon en coupe d'Europe a déjà trouvé l'identité de la prochaine recrue lyonnaise.

Deux victoires, un match nul et deux défaites pour l'OL de Blanc. Décidément, malgré le départ de Peter Bosz, les Gones n'avancent plus en championnat. Seulement huitième du classement après 15 matchs disputés, Lyon réalise un très mauvais début de saison. Les Lyonnais sont relégués à 15 points du RC Lens, deuxième de Ligue 1. Afin de relancer la machine lyonnaise, Laurent Blanc souhaite obtenir des renforts durant le mercato hivernal. Des joueurs ont déjà été ciblés pour prêter main forte aux Lyonnais et ramener le club rhodanien en coupe d'Europe. Laurent Blanc est d'ailleurs séduit par le profil d'un ancien joueur de Montpellier qui fait aujourd'hui le bonheur de Cologne en Bundesliga.

Laurent Blanc suit un ancien montpelliérain

Joueur phare de Montpellier entre 2014 et 2019, Ellyes Skhiri a été l'un des meilleurs éléments du club de La Paillade ces dernières années. Le milieu défensif évolue désormais à Cologne où il tente d'obtenir le maintien avec la formation allemande. Mais selon les informations du site Foot Mercato, Laurent Blanc admire les qualités de l'international Tunisien (48 sélections) et a demandé à sa cellule de recrutement de se pencher sur le cas du joueur de 27 ans pour le faire venir à Lyon cet hiver. Les Lyonnais vont néanmoins devoir se montrer persuasifs puisque des clubs anglais, espagnols mais également italiens sont intéressés par celui qui a été membre de l'équipe-type de la Bundesliga lors de la saison 2021/2022. Évalué à 13 millions d'euros, Ellyes Skhiri est en fin de contrat en juin 2023 et ne semble pas déterminé à prolonger son aventure avec Cologne. L'OL souhaite en profiter pour sécuriser son entrejeu.