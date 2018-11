OL : Lacombe se déchaine sur Memphis, il ne va pas aimer

Dans : OL, Ligue 1.

Questionné sur le cas de Memphis Depay à l'Olympique Lyonnais, Bernard Lacombe n'y est pas allé par quatre chemins.

Depuis le début de la saison, le syndrome du « je t'aime moi non plus » touche la relation entre Bruno Genesio et Memphis Depay. Un coup au plus bas, comme à Angers (2-1), où l'entraîneur rhodanien avait placé son attaquant sur le banc des remplaçants avant que ce dernier ne débloque finalement la rencontre. Un autre coup au plus haut, comme contre Guingamp avant la trêve (4-2), un match au cours duquel le joueur de 24 ans a marqué deux buts et délivré deux passes décisives. Malgré tout cela, l'international néerlandais reste le principal atout offensif de l'OL avec Fekir, sachant qu'il compte cinq buts et quatre passes depuis le début de la saison en Ligue 1. Sauf que son profil ne plaît pas franchement à Bernard Lacombe, qui critique ouvertement les excès d’individualisme de Memphis...

« Il a beaucoup de talent, mais il faut faire attention. J’appelle ces gens-là 'les intermittents du spectacle'. Ce n’est pas très gentil, mais il y a un peu de vérité dans ça. Il est capable de retourner un match. Il faut voir le talent qui est le sien. Quand tu veux jouer dans un grand club, le talent c’est une chose. Mais il faut l’exprimer et l’exprimer sur la durée. Sinon, tu joueras de temps en temps à 12 et de temps en temps à 10. C’est ça qui peut être embêtant avec certains », a lancé, sur RMC, le conseiller du président Jean-Michel Aulas, qui espère donc que Memphis Depay assurera pleinement le spectacle dans le derby face à l'ASSE, ce vendredi soir au Groupama Stadium.