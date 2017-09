OL : Lacazette, Tolisso… Le groupe a encore du mal à digérer

Dans : OL, Ligue 1.

Malgré sa défaite contre le Paris Saint-Germain (2-0) dimanche dernier, l’Olympique Lyonnais a confirmé son potentiel.

Celui que les Gones avaient déjà montré en tout début de saison, et qui prouvait que le club rhodanien avait bien négocié son mercato estival. En effet, les départs des cadres Alexandre Lacazette, Corentin Tolisso et Maxime Gonalons n’ont pas eu de graves conséquences sur le plan sportif. En revanche, le témoignage du troisième gardien, Lucas Mocio, confirme que ces transferts ont laissé un grand vide dans le vestiaire.

« C’est très bizarre de ne plus les voir, a raconté le portier lyonnais sur OLTV. Je connais Corentin Tolisso depuis tout petit. On a fait les 400 coups ensemble. Je suis très content pour lui. J’espère qu’il va gagner un titre. Je ne pensais pas que le club pouvait exister sans Max Gonalons (sourire). Je restais des heures d’entraînement avec Alex Lacazette pour travailler devant la cage. Je pense aussi aux départs de Maciej Rybus et de Sergi Darder. Ça m’a fait quelque chose de les voir partir. » Comme quoi, les joueurs non formés à l’OL avaient aussi une place importante dans la vie du groupe.