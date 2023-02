OL : Lacazette envoie ses messages, Barcola est visé

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL reçoit le LOSC ce mercredi soir pour le compte des huitièmes de finale de la Coupe de France. Alexandre Lacazette veut des coéquipiers libérés pour faire tomber les Dogues.

Les hommes de Laurent Blanc entament une semaine très importante pour leur saison. D'abord avec la réception de Lille en Coupe de France puis celle du RC Lens en Ligue 1. Avant ces deux rencontres phares pour les Gones, la pression est logiquement forte sur le groupe lyonnais. D'ailleurs, Laurent Blanc a rappelé de son côté que ses joueurs devaient prendre leurs responsabilités. Un discours auquel adhère Alexandre Lacazette, qui souhaite lui pouvoir compter sur son compère d'attaque Bradley Barcola. A 20 ans, le joueur formé à l'OL est considéré comme l'un des plus grands espoirs du football français. Buteur face à Troyes samedi dernier, Barcola monte en puissance. Une bonne chose pour Lacazette, même s'il veut encore plus d'efforts de la part du natif de Villeurbanne.

Lacazette veut plus de la part de Barcola

Bradley Barcola en 5 titularisations avec l’OL :



- 2 buts

- 2 passes décisives



✨T-A-L-E-N-T ✨ pic.twitter.com/FxjkL1XB2z — ActuGones (@Actugones) February 4, 2023

Devant la presse, Alexandre Lacazette a tenu à envoyer un message fort à son jeune partenaire, lui demandant de se libérer un peu plus. « Il est assez timide et je pense que je l’étais aussi à mes débuts. J’essaye de lui faire sortir cette timidité en lui pour qu’il puisse s’exprimer et prendre confiance. Pour avoir beaucoup parlé avec plusieurs personnes au club, Bradley quand il est en confiance, il est vraiment très fort. Je veux donc voir un Bradley en confiance pour qu’il m’aide à marquer et qu’il puisse marquer pour aider l’équipe. Il a eu cette agressivité devant le but. Les occasions contre Brest l’ont fait réfléchir et le discours du coach aussi. Il a su appliquer les demandes du coach et ça a payé », a notamment indiqué le capitaine lyonnais, conscient de l'immense talent de Bradley Barcola. Ce dernier devra confirmer les attentes placées en lui, alors que les jeunes du centre de formation de l'OL auront leur chance à saisir en cette seconde partie de saison. C'est en tout cas ce qu'a annoncé Laurent Blanc.