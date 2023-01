OL : La seconde attaque de Chelsea pour Malo Gusto est vertigineuse

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

L’Olympique Lyonnais va-t-il réussir à conserver Malo Gusto malgré l’énorme forcing de Chelsea pour s’octroyer Malo Gusto ?

Après une première offre repoussée, le club londonien a tenté sa chance une nouvelle fois ce mardi, avec une proposition se situant entre 30 et 40 millions d’euros selon Foot Mercato. Un montant qui fait forcément saliver l’OL, qui souhaiterait toujours conserver le joueur jusqu’à la fin de la saison. Mais à ce prix, Chelsea le veut tout de suite, et le latéral droit est déjà partant pour rejoindre Stamford Bridge. Résultat, l’OL pourrait être tenté d’accepter et se donner ensuite une semaine pour trouver un arrière droit afin de compenser ce départ de taille chez un titulaire et un jeune prometteur du club rhodanien. En tout cas, Malo Gusto est désireux de signer à Chelsea, pour la simple et bonne raison qu’il aurait reçu des assurances d’avoir un temps de jeu non négligeable dès son arrivée.

Selon le journaliste Sacha Tavolieri, c'est Ivan Fresneda qui est suivi par l'OL pour succéder au jeune lyonnais en cas de transfert. Le jeune joueur du Real Valladolid est, à 18 ans, également ciblé par Arsenal pour cet hiver.