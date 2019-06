OL : La rumeur Koscielny est bidon, piste suivante

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

En marge de la présentation de Jean Lucas à Lyon ce mardi après-midi, Jean-Michel Aulas et Florian Maurice ont balayé l’actualité de l’'OL.

Et en ce mois de juin, cela a évidemment beaucoup tourné autour du mercato, et notamment du recrutement d’un défenseur central, l’une des priorités de Sylvinho. Ces derniers jours, le nom de Laurent Koscielny a notamment été associé au club rhodanien. Une information massivement relayée et à laquelle Florian Maurice n’a donc pas pu échapper. Mais devant les médias, le recruteur de l'Olympique Lyonnais s’est montré surpris face à l’émergence de cette rumeur.

« On avance, on espère conclure rapidement. L’idée est de faire venir un joueur qui nous apporte un plus. Un profil international, expérimenté mais pas trop âgé et amené à devenir un titulaire indiscutable. J’ai lu l’intérêt pour Laurent Koscielny, j’ai été un peu surpris mais je l’ai lu » a simplement commenté le responsable de la cellule de recrutement, démentant clairement la rumeur Laurent Koscielny. Pour rappel, l’international français est encore sous contrat pour une saison avec Arsenal et pour l’heure, aucune décision définitive n’a été prise du côté d’Unai Emery et de la direction des Gunners au sujet de l’ancien Lorientais.