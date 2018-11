OL : La réponse foudroyante de Rafael à Pierre Ménès !

Dans : OL, Ligue 1.

Après l'expulsion de Rafael vendredi soir suite à son tacle sur Yann M'Vila, Pierre Ménès avait été scandalisé par les propos du défenseur brésilien de l'Olympique Lyonnais, lequel estimait que le rouge n'était pas du tout mérité. Pour le consultant de Canal+, non seulement Rafael méritait cette expulsion, mais en plus ses déclarations après la rencontre méritaient d'être également sanctionnées. Une prise de position signée Pierre Ménès via Twitter qui est parvenue aux oreilles de Rafael. Et c'est lui aussi que le joueur de l'OL a répondu au consultant.

« En revoyant les images calmement mon tacle était des nécessaires (ndlr : pas nécessaire), mais sans aucune mauvaises intention et j’étais assez loin du joueur. Par contre Pierre si à chaque fois qu’un journaliste dit une bêtise, il est puni, tu aurai largement le temps de venir pêcher avec moi le dimanche », a lancé Rafael, histoire de titiller Pierre Ménès. De quoi remettre 1 euro dans la machine à buzz, le journaliste n'étant pas du genre à se laisser ainsi malmener sur les réseaux sociaux. Rafael risque même le blocage...