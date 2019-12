OL : La qualif ou la porte, pression XXL sur Rudi Garcia !

Dans : OL.

Ce mardi soir, l’Olympique Lyonnais affronte le RB Leipzig en Ligue des Champions. Un match décisif pour l’avenir des Gones sur la scène européenne…

En effet, les joueurs de Rudi Garcia peuvent encore terminer aux 4 places de leur groupe de Ligue des Champions avant la rencontre. Mais de tout évidence, les Gones ont tout intérêt à gagner pour s’assurer une place en huitièmes de finale de la compétition. Si l’OL venait à échouer, alors Rudi Garcia serait en très grand danger, moins de 15 matchs après son arrivée, selon Daniel Riolo. Sur l’antenne de RMC, le consultant de l’After Foot y a été fort en indiquant que Jean-Michel Aulas ne pouvait pas conserver l’ancien Marseillais si ce dernier ne parvenait pas à hisser l’OL en 8es.

« Ce mardi, l’OL doit faire une très grosse performance. Si Lyon ne se qualifie pas, pour Garcia, c’est fini ! Et peu importe ce qu’il fait en championnat. S’il ne gagne pas ce choc, pour moi, à Noël, il mange la dinde chez lui ! Si je suis président, et s’il perd, je le vire direct. Si Lyon ne se qualifie pas, il faut gagner du temps. Il faut déjà anticiper la suite. L’OL doit déjà penser à la saison prochaine. C’est impossible de le garder. Si à la trêve, tu es huitième du championnat et éliminé de la Ligue des Champions, alors que la qualification en huitièmes était un objectif affiché par la direction, tu as changé Sylvinho pour rien du tout. Alors autant rechanger immédiatement et ne pas perdre de temps » a lancé Daniel Riolo dans des propos rapportés par FootRadio.com. Pression maximale donc sur Rudi Garcia avant le rendez-vous le plus important de la première partie de saison de l’OL.