OL : La poursuite de l'ère Genesio à Lyon, il vote pour

Dans : OL, Ligue 1.

Souvent critiqué, Bruno Genesio a régulièrement été invité à démissionner par les supporters de l’Olympique Lyonnais.

Et si la victoire héroïque à Manchester City a calmé les « anti-Genesio » du Groupama Stadium, nul doute qu’ils seront nombreux à (de nouveau) réclamer la tête de l’entraîneur rhodanien à la prochaine contre-performance. Interrogé dans Téléfoot, le coach de l’OL a en tout cas affirmé qu’il n’avait jamais pensé à démissionner, même dans les moments les plus délicats.

« Cela a été difficile les premiers temps pour moi. Cela m'agace car parfois je trouve que c'est injuste. Quand c'est justifié, je suis le premier à le reconnaître. Je me recentre sur mon travail sur ce que je fais avec mes joueurs et mon staff. La meilleure réponse qu'on peut donner, c'est de gagner des matches. Si j’ai déjà pensé à démissionner de mes fonctions ? Non. Je m’imagine à la tête de l’équipe la saison prochaine. On fera le point je pense avec le président quelques mois avant la fin de saison. On en saura un petit peu plus sur les différents objectifs à atteindre » a expliqué un Bruno Genesio plus regonflé à bloc que jamais après le succès de son équipe à Manchester City, et en attendant le choc face à Marseille en clôture de la 6e journée de Ligue 1.