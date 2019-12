OL : La Juve se frise les moustaches en pensant à Lyon

Dans : OL.

Le 26 février prochain, la Juventus Turin se rendra au Groupama Stadium pour y défier l’Olympique Lyonnais en 8es de finale de la Ligue des Champions.

Une affiche prestigieuse pour le club rhodanien, qui a néanmoins d’autres chats à fouetter actuellement que de penser à la Juventus Turin. En effet, l’OL doit se concentrer à 100 % sur la Ligue 1 et sur le mercato, lequel sera très animé en raison des blessures de Jeff Reine-Adelaïde et de Memphis Depay, pour qui la saison est déjà terminée. Et en Italie, que dit-on de ce tirage au sort ? Interrogé à ce sujet en conférence de presse, l’entraîneur turinois Maurizio Sarri n’a pas été très bavard. En revanche, il a concédé bien volontiers que ce tirage n’était pas insurmontable pour la Juventus Turin, qui craignait surtout d’hériter du Real Madrid.

« La grande crainte était de tomber sur le Real Madrid. On doit pouvoir s’en sortir avec tous les autres tirages. Mais un huitième de finale est toujours compliqué, peu importe l’adversaire. A cet instant, le tirage au sort ne m’intéresse pas du tout. Ce serait stupide de parler d’un match qui aura lieu dans 70 jours, avec un mercato au milieu et une dizaine d’autres matchs. La situation qu’on peut analyser aujourd’hui n’est pas celle qu’on devra affronter. Nous ferons une évaluation de Lyon en février » a prévenu l’ancien entraîneur de Naples, bien conscient que le visage de l’OL va sans doute évoluer d’ici le match du 26 février en Ligue des Champions.