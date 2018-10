OL : La Juve regarde à Lyon pour remplacer ce cadre au mercato

Dans : OL, Mercato, Ligue 1, Serie A.

A l’occasion du match entre le PSG et l’Olympique Lyonnais dimanche, Fabio Paratici était présent dans les tribunes du Parc des Princes.

Selon plusieurs médias italiens dont La Stampa, c’est pour avancer sur le dossier Adrien Rabiot que le directeur sportif de la Juventus Turin était à Paris. Mais à en croire Tuttosport, le dirigeant italien a profité de sa présence pour superviser lui-même quelques joueurs… de l’Olympique Lyonnais. Les noms de Ferland Mendy et de l’international espoirs français Houssem Aouar sont notamment évoqués par le média transalpin.

Le latéral gauche de l’OL correspondrait parfaitement à ce que recherche la Juventus Turin pour l’après-Alex Sandro. Car s’il est resté à la Juve cet été, il est fort possible que le Brésilien fasse ses valises lors du prochain mercato estival. Ainsi, de nombreux latéraux au profil offensif sont supervisés et Ferland Mendy en fait partie. Quant à Houssem Aouar, son profil technique, qui peut rappeler celui d’un certain Miralem Pjanic, serait également très apprécié en interne. Pour l’heure, on ne parle évidemment pas d’offre concrète ou d’approches de la Juventus Turin pour les deux Lyonnais. Mais on sait désormais qu’ils sont dans les petits papiers des dirigeants de la Vieille Dame…