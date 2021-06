OL : La hype Peter Bosz, c'est validé

Dans : OL.

Peter Bosz a marqué beaucoup de points lors de sa première conférence de presse avec l'OL.

La dernière fois qu’un entraineur avait soulevé un tel enthousiasme, cela s’était très mal terminé. Il s’agissait de l’arrivée de Sylvinho, protégé de Juninho et qui avait annoncé ses grands projets de jeu et de résultats pour l’OL. Après un départ canon, la hype était retombée de manière terrible, débouchant sur un limogeage très rapide, même trop selon certains suiveurs lyonnais. Cet été, c’est Peter Bosz qui a été nommé et son profil a aussi tendance à faire l’unanimité. Sa faculté à parler le français a compté dans le choix des dirigeants, mais surtout sa capacité à bien faire jouer ses équipes, avec un projet de jeu clair et tourné vers les jeunes. Tout ce que l’OL adore. Et selon son compatriote Bolo Zenden, ancien international néerlandais qui a connu le championnat de France sous le maillot de l’OM, Lyon a effectué un très bon choix.

« A son époque, il faisait déjà jouer un très bon football, très offensif, même à des petites équipes. Il a marqué les esprits aux Pays-Bas, et aussi à Leverkusen. Peter Bosz sait exactement ce qu'il attend de ses joueurs. Il sait stimuler les joueurs. Il ne va pas jouer le contre, c’est un entraineur offensif et ça correspond à Lyon. C'est un très bon choix. Après, il doit s’adapter au championnat de France. Il est très bien entouré, et je suis sûr qu’il va se régaler avec cette équipe. Cette année, on a vu que le championnat était plus serré que d’habitude pour le PSG. Il y a beaucoup d’équipes capables de jouer le haut du tableau, et c’est important », a souligné sur RMC l’ancien milieu de terrain, qui estime que le profil de Peter Bosz convient parfaitement à l’Olympique Lyonnais. La réponse sera sur le terrain, mais l’entraineur néerlandais possède déjà un crédit bien supérieur à celui de son prédécesseur, Rudi Garcia, lors de sa nomination.