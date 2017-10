OL : La grosse mise en garde de Genesio avant Metz

Dans : OL, Ligue 1.

C’est bien connu à Lyon comme dans beaucoup de clubs, il est plus facile de motiver les joueurs pour des chocs face à Monaco, Marseille ou Paris, ou des matchs de Coupe d’Europe, que pour les matchs moins prestigieux de notre championnat. Ce dimanche, après trois succès face à Monaco, Everton et Troyes, l’OL accueillera Metz. Les dirigeants ont tout fait pour rendre ce match important, en remplissant notamment le Groupama Stadium avec des places à tarifs réduits. De son côté, Bruno Genesio a inlassablement répété en conférence de presse qu’il ne supporterait pas de voir son équipe prendre cette rencontre de haut face à la lanterne rouge.

« J'attends beaucoup de mes joueurs dans le comportement par rapport à ce match. Il est difficile à préparer. Il ne faut pas avoir le moindre relâchement, la moindre suffisance et le moindre complexe de supériorité si on ne veut pas connaître une grosse, grosse désillusion. Donc j'attends qu'ils se préparent de la même façon que lors des matchs précédents. On verra dimanche. C'est un match très révélateur. Avant coup, personne ne s'imagine qu'on ne s'impose pas. J'attends de voir sur ce match le comportement de mon équipe pour voir si on a gagné en maturité et si on a retenu les expériences du passé », a livré l’entraineur lyonnais, qui sait que son équipe, et son travail, regagneraient un peu de crédit avec une série de quatre victoires consécutives.