OL : La défense de Lyon commence à faire flipper ce consultant

Dans : OL, Ligue 1.

Force de l’Olympique Lyonnais durant une bonne partie de cette première partie de saison, la défense de l’équipe de Bruno Génésio a montré des signes d’inquiétude lors des derniers matchs. Passive contre le LOSC puis en Ligue Europa face à l’Atalanta, l’arrière-garde rhodanienne a une nouvelle fois été peu rassurante à Amiens dimanche après-midi, à l’image de la prestation décevante de Marcelo. Consultant sur le site Olympique-et-Lyonnais, Nicolas Puydebois avoue qu’il va falloir retrouver une assise défensive plus solide pour rester le dauphin du PSG en Ligue 1.

« Sur les deux derniers buts encaissés par la défense lyonnaise, on peut constater une vraie facilité. Les défenseurs rhodaniens sont en retard et pas assez incisifs dans leurs duels, comme Marcelo et Morel dimanche après-midi. Ils sont aussi spectateurs, à l’image d’un Marçal totalement passif sur ce même but, qui lâche complètement son marquage et regarde ce qu’il se passe, au lieu d’être dans l’action pour intervenir et défendre sa cage. Il faut redevenir plus solide » a exigé l’ancien gardien de but de l’Olympique Lyonnais, conscient que ce genre d'errances défensives pourraient coûter cher à l’OL dès le week-end prochain à l’occasion de l’Olympico face à Marseille…