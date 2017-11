OL : La défense de Lyon, c'est du béton s'enthousiasme Puydebois

Dans : OL, Ligue 1.

Suite au match nul contre Montpellier au Groupama Stadium (0-0), l’animation offensive de l’Olympique Lyonnais a largement été critiquée.

Néanmoins, Bruno Génésio était sans doute content de la tenue de sa défense centrale à l’issue de la rencontre. Privé de Jérémy Morel, le coach rhodanien avait fait confiance à Mouctar Diakhaby au côté de Marcelo. Une nouvelle fois, Lyon n’a pas encaissé de but et cela doit être un vrai motif de satisfaction selon Nicolas Puydebois.

« Pour la cinquième fois d’affilée, l’OL a terminé un match sans prendre de but. Un peu bousculée mais relativement sereine, la charnière centrale qui était critiquée, il n’y a pas si longtemps que cela, a rectifié le tir. Elle apporte un vrai gage de sérénité et de vrais motifs de satisfaction » a lancé l’ancien gardien de but rhodanien sur le site Olympique-et-Lyonnais. En revanche, la prestation des latéraux a laissé à désirer face au MHSC, un secteur de jeu ultra-concurrentiel à Lyon cette saison avec les présences de deux joueurs au niveau de jeu similaire sur chaque côté (Tete-Rafael et Mendy-Marçal).