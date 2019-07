OL : La danse mythique d'Aulas, il s'en souvient encore

Dans : OL, Ligue 1.

Par le passé, Jean-Michel Aulas a souvent été en désaccord avec Maxwel Cornet. Et pour cause, l’international ivoirien a demandé de nombreuses fois à son président de le laisser quitter l’OL. Mais JMA, convaincu par le potentiel du joueur, n’a pas accédé aux requêtes de ce dernier. Malgré cela, Maxwel Cornet garde une excellente image de son président. Interrogé par Onze-Mondial, l’attaquant de la Cote d’Ivoire, qui dispute actuellement la Coupe d’Afrique des Nations en Egypte, a même rendu un hommage appuyé au boss du club rhodanien. Se remémorant par ailleurs quelques souvenirs plutôt drôles.

« C’est un bon président, proche de ses joueurs. On peut avoir des désaccords qu’on règle en interne, mais sinon, en dehors de ça, c’est un président qui réalise un travail incroyable, un travail qui n’est plus à présenter. J’ai une petite anecdote à son sujet, c’est sa petite danse à Saint-Tropez quand on a fini deuxième, je pense qu’il doit s’en souvenir (sourire) » s’est même amusé l’attaquant de l’Olympique Lyonnais, titulaire aux yeux de Bruno Genesio en fin de saison dernière. Et qui espère sans doute avoir les faveurs de son nouveau coach Sylvinho. Il devra néanmoins attendre avant de le rencontrer car après la CAN, Maxwel Cornet bénéficiera de vacances avant d’attaquer la préparation avec l’OL.