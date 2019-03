OL : La confiance d’Aulas, Genesio sait ce qu’elle vaut…

Dans : OL, Ligue 1.

Le verdict approche pour Bruno Genesio, qui saura bientôt s’il poursuit l’aventure à l’Olympique Lyonnais.

Après ses entretiens avec les supporters, qui réclament le départ de l’entraîneur, Jean-Michel Aulas a prévu d’annoncer sa décision mardi après la demi-finale de Coupe de France contre le Stade Rennais. D’ici là, le coach en fin de contrat peut toujours positiver en pensant aux compliments de son président ces derniers mois. Un soutien bienvenu, même si le technicien sait qu’il en faudra beaucoup plus pour obtenir une prolongation.

« Vous savez, le président a dit quelque chose de très important, il y a un mois et demi, deux mois. Il a dit : "Ce qui est important, c'est la confiance." J'ai la chance de travailler avec des gens de confiance, qui me font confiance. C'est ça le plus important, a confié Genesio. Après je ne tombe pas de la dernière pluie, je sais ce qui compte dans le foot, ce sont les résultats. On peut avoir confiance en les gens, et les résultats font qu'ils se passent une chose ou une autre. Mais ça ne changera rien pour moi. On verra ce qui est décidé au moment voulu. » Si l'on se fie à ce principal critère, le coach lyonnais a de bonnes chances de conserver son poste.