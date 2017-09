OL : La classe biberon de Lyon encore trop tendre pour la L1 ?

Dans : OL, Ligue 1.

Face à Dijon samedi soir au Groupama Stadium, Lyon a enchaîné un troisième match sans victoire toutes compétitions confondues.

Le talent semble bien présent dans l’effectif de l’Olympique Lyonnais, mais la mayonnaise ne prend pas (encore). Après un nul très décevant à Limassol puis une défaite presque encourageante à Paris, l’OL est retombé dans ses travers en partageant les points face à Dijon. A qui la faute ? Dans ses colonnes, Le Progrès évoque le manque d’expérience d’un nombre trop important de joueurs au plus haut niveau. En effet, quatre joueurs qui étaient titulaires face au DFCO samedi viennent d’une division inférieure…

« Dans le onze lyonnais aligné samedi, deux joueurs viennent de Ligue 2 (Mendy et Ndombele), de 3e division espagnole (Mariano), ou de 4e division (Aouar). On pourrait ajouter que Tete n’a joué que cinq fois en 1re division néerlandaise la saison dernière, et que Tousart désigné patron de l’entrejeu à 20 ans, n’a joué que 30 matches en Ligue 1... » lance le quotidien rhodanien pour expliquer une telle prestation à domicile. Si l’argument est valable, justifie-t-il totalement un résultat aussi décevant ? Pas certain que les supporters de l’OL l’entendent de cette oreille…