OL : L'OL part en vrille, Daniel Riolo accuse publiquement Aulas !

Dans : OL, Ligue 1.

Entre la communication étrange de Jean-Michel Aulas sur Twitter et l’affaire Genesio qui a pollué l’actualité de l’OL le week-end dernier, la tension est à son maximum dans la capitale des Gaules. D’autant que l’équipe a déjà perdu deux matchs en quatre journées. Sur l’antenne de RMC Sport, Daniel Riolo a fait le point sur la situation du club. Selon le journaliste de l’After Foot, l’OL part « complètement en vrille » et Jean-Michel Aulas en est le principal responsable. Il appréciera…

« Quand j’ai vu les tweets de Jean-Michel Aulas avec les supporters ce week-end, j’étais bouche bée. Je me demandais si c’était réellement le président de l’Olympique Lyonnais, l’un des plus grands clubs français, qui était en train de s’écharper avec des supporters et des journalistes sur les réseaux sociaux. La communication d’Aulas, en plus de l’affaire de Genesio me fait dire que ce club est en train de vriller complet ! Il faut arrêter cette folie car l’entraîneur n’en peut plus d’être sous pression à ce point. Et en plus, on a un président qui est parti pour présider le carnaval de Rio tellement il fait n’importe quoi. Bref, ce club est en pleine folie » a lâché Daniel Riolo, qui peut déjà se préparer à une riposte de Jean-Michel Aulas sur Twitter.