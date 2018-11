OL : L'OL fonce sur cet indésirable du Benfica au mercato !

Dans : OL, Ligue 1, Mercato.

Cet été durant le mercato, l’Olympique Lyonnais a tenté de renforcer son effectif avec le recrutement d’un milieu de terrain.

Longtemps, l’international mexicain Hector Herrera a été pisté. Mais le FC Porto s’est montré très gourmand, refusant de vendre son capitaine pour un montant inférieur à celui de sa clause libératoire (40ME). Du coup, personne n’est arrivé dans ce secteur de jeu pour concurrencer Lucas Tousart. Un bug qui pourrait être réparé dès le mercato hivernal, selon les informations obtenues par RMC Sport. En effet, l’OL scruterait au Portugal…

« L'Olympique Lyonnais s’intéresse de près à Andreas Samaris et a pris contact avec l'entourage du joueur. L'international grec de Benfica n’est plus vraiment en odeur de sainteté à Lisbonne, et n'a disputé qu'un match cette saison » explique le média. Joueur de 29 ans, Andreas Samaris sera libre à la fin de la saison. Reste à savoir si l’Olympique Lyonnais aura la patience d’attendre l’été prochain dans ce dossier, ou si au contraire, Jean-Michel Aulas tentera de profiter de cette situation contractuelle pour le recruter à moindre coût en janvier 2019. Recruté par Benfica en 2014, le milieu d’1m89 a disputé 135 matchs au Portugal. C’est donc un joueur à très grande expérience, mais peut-être sur le déclin, qui pourrait rejoindre l’OL.