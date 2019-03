OL : L’ogre lyonnais effrayait le Real, Mourinho reste choqué

Dans : OL, Ligue des Champions.

Consultant pour la chaîne beIN Sports, José Mourinho ne se gêne pas pour balancer quelques tacles ces dernières semaines.

Cette fois, le Portugais s’est attaqué au Real Madrid et plus précisément au contexte de son arrivée sur le banc en 2010. A cette époque, les Merengue n’étaient pas encore les rois de l’Europe. Au contraire, l’entraîneur débarqué en provenance de l’Inter Milan découvrait un club traumatisé par ses nombreux échecs en Ligue des Champions.

« Je ne suis pas le meilleur en stats mais je crois que cela faisait sept ou huit ans que le Real n’arrivait même pas à atteindre les quarts de finale, s’est souvenu Mourinho. Ils faisaient les phases de poules et sortaient directement en huitièmes. Pas une demi-finale, pas même un quart de finale. Il y avait une sorte de barrière. » Du coup, lorsque les Madrilènes ont croisé la route de l’Olympique Lyonnais en 2010-2011, l’équipe qui les avaient déjà sortis en huitièmes la saison précédente, c’était la panique !

Mourinho n’en revient toujours pas

« Pour ma première saison, on a joué Lyon en huitièmes de finale et le club avait peur. Je ne comprenais pas comment on pouvait avoir peur de jouer contre Lyon. Une bonne équipe, mais c’était Lyon, a raconté le technicien. Tout le monde tremblait à cause de la longueur de cette période vraiment négative. On a réussi à les éliminer (1-1, 3-0), à aller en demi-finales où on a perdu aux tirs au but et de manière assez incroyable (en 2011-12 face au Bayern). » Une anecdote flatteuse pour le club rhodanien.