OL : L'offre tombe pour Toko Ekambi, ça ne vient pas de Rennes

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Karl Toko Ekambi est de plus en plus proche d'un départ à l'OL. Alors que Rennes s'intéresse au cas du Camerounais au mercato, le club saoudien d'Al Shabab est passé à l'action sur le dossier.

A l'image de son tir sur une poubelle du Groupama Stadium, le divorce semble consommé entre Karl Toko Ekambi et Lyon. Le joueur camerounais est en manque de confiance sur le terrain malgré le fait que Laurent Blanc utilise beaucoup l'attaquant. Malheureusement, la relation est nettement moins fusionnelle avec le public lyonnais. Les supporters de l'OL ont clairement pris en grippe Toko Ekambi à coup de sifflets, banderoles dégradantes et autres injures. Une situation qui peine beaucoup le Camerounais au point de l'avoir convaincu de partir le plus tôt possible. L'OL est sur la même longueur d'onde, reste à connaître le futur point de chute.

Al Shabab veut KTE en prêt, il dit oui

Le Stade Rennais est venu aux renseignements en premier. Ayant perdu Martin Terrier et Arnaud Kalimuendo sur blessures, les Rennais ont coché le nom de Toko Ekambi comme possible remplaçant. Néanmoins, ils en sont encore au stade de la réflexion. Une attitude passive qu'ils pourraient payer très rapidement en ce mois de janvier.

🚨Info: Karl Toko Ekambi 🇨🇲💫



▫️Al-Shabab FC 🇸🇦 a formulé une offre pour l'attaquant de l'OL.



▫️Il s'agit d'un prêt avec OA.



▫️Le joueur veut quitter Lyon et l'OL veut s'en séparer.https://t.co/zMT8bW2S11 — Santi Aouna (@Santi_J_FM) January 20, 2023

En effet, selon Foot Mercato, le club saoudien d'Al Shabab s'est positionné officiellement sur le joueur camerounais. Une offre de prêt avec option d'achat est arrivée dans le Rhône ces dernières heures. Cela pourrait suffire puisque l'OL veut céder rapidement son joueur et que Toko Ekambi est intéressé par l'idée de rejoindre le 4e du championnat saoudien. Un bon salaire, une ambiance apaisée et la perspective de croiser le fer avec Cristiano Ronaldo (Al Nassr) rendent l'option Al Shabab fort séduisante à ses yeux.