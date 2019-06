OL : L’offre irréelle d’Aulas pour se payer Joachim Andersen !

Dans : OL, Mercato, Serie A.

Oui, l’Olympique Lyonnais a des moyens financiers comme rarement avec la vente de Ferland Mendy et celle à venir de Tanguy Ndombele. Oui, l’envie de faire venir un défenseur central de premier plan est unanimement partagée. Mais Jean-Michel Aulas est en train d’aller très loin pour cela, bien plus loin qu’il n’est jamais allé. Sky Italia l’affirme, le club rhodanien a encore monté son offre pour s’offrir Joachim Andersen, afin d’atteindre 30 ME.

De quoi répondre quasiment aux demandes de la Sampdoria, qui réclamait 35 ME pour son international danois. Et bien non, le club italien a fait savoir qu’il n’était pas encore totalement convaincu par cette proposition, et a expliqué de son côté qu’il attendait une offre supérieure pour s’approcher au maximum du prix de vente voulu. Le patron de l’OL va-t-il faire un effort supplémentaire, ou lâcher l’affaire ? La réponse ne va pas tarder maintenant que les discussions sont très bien avancées, mais cela ferait du solide défenseur central de la Samp de très loin le joueur le plus cher jamais acheté par Lyon, devant les 24 ME déboursés pour faire venir Lisandro Lopez. Un sacré pactole pour un défenseur certes solide et apprécié en Serie A, mais qui n'est pas non plus une star internationale. Mais à 23 ans, il possède encore une marge de progression et bien évidemment la possibilité de le revendre à bon prix dans quelques années demeure intacte.