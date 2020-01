OL : L’offre de Lyon, Gedson Fernandes ne l’étudie même pas

Dans : OL.

En quête d’un milieu de terrain, l’Olympique Lyonnais apprécie le profil du Portugais Gedson Fernandes. Mais apparemment, cet intérêt n’est pas réciproque.

Cet hiver, l’Olympique Lyonnais ne se contentera pas de compenser les absences. Outre les nécessités de remplacer les offensifs Memphis Depay et Jeff Reine-Adélaïde, et de renforcer le poste de latéral gauche également touché par des blessures, le club rhodanien envisage de recruter dans l'entrejeu. Rien de surprenant puisque ce secteur a souvent manqué de créativité en début de saison, notamment à cause des performances décevantes de la recrue estivale Thiago Mendes. C’est pourquoi le huitième de finaliste de la Ligue des Champions s’intéresse à Gedson Fernandes (20 ans). Le milieu de Benfica aurait même fait l’objet d’une offre lyonnaise, sans succès.

En réalité, toute tentative de l’Olympique Lyonnais semble vouée à l’échec pour deux raisons liées. La première concerne les envies de l’international portugais, attiré par la Premier League. Et malheureusement pour Lyon, plusieurs clubs anglais sont sur le coup. La preuve, Sky Sports affirme que les agents de Gedson Fernandes ont été aperçus en Angleterre pour négocier avec plusieurs formations du pays. A commencer par Manchester United qui doit compenser les blessures de Paul Pogba et Scott McTominay. De quoi mettre le pensionnaire de Ligue 1 hors course, d’autant que ce dossier pourrait être bouclé rapidement, Benfica étant disposé à prêter son milieu indésirable avec option d’achat.