OL : L'intérêt du Barça ne fait ni chaud ni froid à Aouar !

Révélation de la saison à l’Olympique Lyonnais en 2017-2018, Houssem Aouar a rapidement tapé dans l’œil des grosses écuries européennes.

Ces dernières semaines, un intérêt du FC Barcelone avait notamment filtré pour le milieu relayeur des Gones, remplaçant face à Nice la semaine dernière. Interrogé par Onze-Mondial, l’international espoir français a néanmoins expliqué qu’il ne s’était pas enflammé devant l’intérêt du champion d’Espagne en titre. « C’est tout bénéfice », mais inutile de se monter la tête selon Houssem Aouar, dont la maturité est appréciable.

« Faire la Une des journaux espagnols ? Ça veut dire qu’on bosse bien, qu’on travaille bien, que le club me met dans de belles conditions. C’est tout bénéfice » a brièvement commenté Houssem Aouar, qui refuse de s’enflammer comme l’a notamment fait Maxime Lopez, joueur qui a également été surveillé par le Barça ces derniers mois. Que ce soit pour l’un ou pour l’autre, il faudra encore élever son niveau de jeu et surtout gagner en régularité pour atteindre un club du calibre du Barça, quand on voit les joueurs qui composent l’effectif catalan…