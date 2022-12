OL : L'équipe est faible, Laurent Blanc bouscule Aulas

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL se déplace ce mercredi soir sur la pelouse de Brest en Ligue 1. Huitièmes du championnat, les hommes de Laurent Blanc se doivent de ramener des points de Bretagne.

Cette seconde partie de saison qui s'annonce pour l'OL sera extrêmement importante pour la suite du projet. Si le club rhodanien a récemment été racheté par John Textor, les Gones ont besoin de rentrées d'argent. Et cela passera par une qualification pour une coupe d'Europe, et la Ligue des champions si possible. Mais la tâche s'annonce des plus tendues, alors que l'OL compte 10 points de retard sur Rennes, troisième, et 15 sur le RC Lens, deuxième. Ce mois de janvier qui s'annonce sera donc déjà décisif concernant les ambitions lyonnaises. En l'état des choses, Laurent Blanc n'est pas satisfait de son effectif et l'a fait savoir à sa direction. Cela tombe bien, l'OL aura une belle enveloppe pour recruter cet hiver. Et il ne va pas falloir se tromper, tout en emmagasinant le maximum de points sur le terrain.

Laurent Blanc veut des recrues, et vite

🎙 Laurent Blanc : "Ce qu'il manque ? Un manque de caractère. (...). Ce qui est sûr, c'est que le retard physique a été comblé. Alors allez-y maintenant, lâchez-vous. Jouez !" pic.twitter.com/ZyDvvnknR3 — RMC Sport (@RMCsport) December 26, 2022

En conférence de presse avant le match à Brest, l'ancien coach du PSG n'est pas passé par quatre chemins, rappelant que l'OL avait besoin de recruter, et vite. « Il y a un mercato qui va s'ouvrir. Je n'exige rien du tout. Je dis à mes propriétaires, mes dirigeants qui sont réceptifs, que si on veut atteindre les objectifs fixés, il faut améliorer le groupe, c'est tout. C'est fondamental pour récupérer une meilleure place que celle occupée actuellement », a dans un premier temps indiqué Laurent Blanc, avant de demander des joueurs ayant une mentalité en adéquation avec ses valeurs et celles de l'OL : « Il faut faire en sorte de prendre des joueurs qui ont la mentalité, la façon de jouer au football qui peuvent vous faire gagner du terrain et du temps. C'est une question de qualité dans l'état d'esprit, le niveau technique et l'expérience. (...) Nous avons un groupe de qualité, il faut y ajouter un peu ce qui nous manque ». Pour Laurent Blanc, c'est aussi un gros manque de caractère qu'a son équipe et qu'il faut gommer. Jean-Michel Aulas est donc prévenu et le message envoyé est clair.