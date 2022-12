L'OL a les meilleurs défenseurs du monde , les chiffres le prouvent

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Le CIES, l'observatoire du football, a rendu un rapport statistique complet sur les joueurs les plus prometteurs au monde. Une analyse poste par poste qui met en lumière deux jeunes joueurs de l'OL, Malo Gusto et Castello Lukeba.

L'OL le savait, son centre de formation est une vraie mine d'or. Le club rhodanien en a encore eu la preuve cette semaine. Le très sérieux CIES, l'observatoire du football, est un organisme qui étudie scientifiquement le sport le plus pratiqué au monde. Il vient de rendre un rapport sur les joueurs de moins de 21 ans les plus prometteurs au monde. L'analyse est basée sur des données et des statistiques très précises et additionnés les unes aux autres. Une méthode qui ne ravira pas tous les observateurs mais qui donne quand même une tendance claire sur les joueurs à suivre demain.

Lukeba-Gvardiol, la charnière parfaite

De ces chiffres, en est ressorti une liste de noms : les joueurs les plus prometteurs à chaque poste, selon le type de jeu voulu, le tout avec une estimation du prix sur le marché des transferts. A ce jeu-là, 20 joueurs ont été nommés par le CIES. Aux postes de défenseurs centraux, les deux joueurs les plus cotés sont le Croate de Leipzig Josko Gvardiol (valeur 122,4 millions d'euros) et le Lyonnais Castello Lukeba (estimé à 37 millions d'euros). Le premier cité est le meilleur « central de construction » ou relanceur tandis que le joueur de l'OL est le meilleur central défensif (stoppeur) de sa génération.

With new transfer window in view, @CIES_Football presents its exclusive approach to talent scouting ⭐️ 🔟 🔝 U2⃣1⃣ players for 2⃣0⃣ categories combining position & technical profile revealed ❗️ #CastelloLukeba 🥇 for defensive centre backs 👏 Full list 👉 https://t.co/5wmF8m8Ijf pic.twitter.com/je2Nud0vMk — CIES Football Obs (@CIES_Football) December 26, 2022

Flatteur pour Lukeba, lequel est associé au phénomène du dernier Mondial que tous les clubs européens s'arrachent. Cette distinction est expliquée par le fait que Lukeba est le central défensif ayant acquis le plus d'expérience en 2022. C'est finalement normal quand on sait qu'il s'est imposé comme la solution numéro 1 au poste à l'OL. Un autre lyonnais est distingué, Malo Gusto en tant que meilleur latéral droit offensif. Il est coté à 17 millions d'euros sur le marché. Toutefois, à son poste, on sépare bien le meilleur latéral défensif, du meilleur offensif et du meilleur dans les deux domaines. Ainsi, le Parisien Nuno Mendes est le meilleur latéral gauche deux-phases (coté à 66 millions). Une manière de rassurer un peu la direction lyonnaise et ces deux joueurs, lesquels ne sont pas épargnés par les critiques depuis le début de saison notamment Gusto.