Dans : OL, Ligue 1.

Complètement à l’arrêt en championnat avec deux points pris sur les 15 derniers possibles, l’Olympique Lyonnais sort la tête de l’eau grâce à l’Europa League, et peut-être la Coupe de France. La réponse aura lieu ce jeudi soir avec le quart de finale face à Caen qu’il ne faudra pas perdre, malgré des conditions qui s’annoncent déjà délicates. Mais un revers en Normandie n’est pas envisageable pour une formation qui doute, et pourrait profiter de la Coupe de France pour se refaire un moral avant deux déplacements délicats à Montpellier et à Moscou. Au moment d’évoquer cet enchainement de matchs, L’Equipe est sans pitié avec le club de Jean-Michel Aulas, et outre la situation délicate, le quotidien sportif évoque surtout les raisons de ce marasme.

« Les chiffres ne mentent pas : l’OL vit sa première grave crise de résultats de la saison, entrecoupée seulement par sa qualification pour les huitièmes de finale de Ligue Europa contre Villarreal. Autant dire qu’il ne faudra pas se rater, ce soir à Caen en Coupe de France, sous peine de voir le tableau s’assombrir considérablement. Comment l’OL peut-il pointer à la onzième place depuis la trêve en L 1 et à la dernière sur les cinq ultimes journées (deux nuls et trois défaites), après avoir enchanté ses suiveurs pendant des mois ? L’accumulation des matches, les coups de moins bien des cadres (Marcelo et Fekir notamment), la jeunesse de l’effectif et le manque d’expérience de l’entraîneur sur un banc à ce niveau sont des éléments importants dans cette période délicate, mais ne peuvent pas tout expliquer. Chacun doit se remettre en cause », a prévenu le journal sportif, pour qui la situation pourrait devenir difficilement tenable pour Bruno Genesio si jamais la barre n’était pas redressée rapidement.