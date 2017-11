OL : L'attaque de Lyon est en feu, Mariano s'en régale

Dans : OL, Ligue 1.

Recruté pour moins de 10ME au mercato, Mariano Diaz s’avère être un excellent renfort pour l’Olympique Lyonnais.

Parfois critiqué, le Dominicain a des statistiques qui parlent pour lui puisqu’il a déjà inscrit 10 buts et délivré 3 passes décisives en 14 matchs de Ligue 1. Une adaptation réussie notamment grâce à la belle triplette d’attaque qu’il forme avec Nabil Fekir et Memphis Depay dans le Rhône. L’ancien buteur du Real Madrid est conscient que le trio offensif de l’OL est redoutable et est devenu l’une des armes fatales de l’équipe de Bruno Génésio.

« J’apprends tous les jours au quotidien avec mes coéquipiers et le staff. Je suis très content de notre trio d’attaque avec Nabil Fekir et Memphis Depay. Le plus important est de marquer des buts, peu importe le joueur. Nabil ? C’est un grand talent, mais un joueur seul ne fait rien. C’est l’équipe qui est importante » a-t-il lancé avant de faire le bilan de son début de saison dans la capitale des Gaules. « Je suis très content du jeu, de la dynamique de l’équipe mais aussi des buts que j’ai marqués. Je me sens de mieux en mieux dans cette équipe. Je ne m’attendais pas à avoir une adaptation aussi rapide dans un autre pays. Je suis content… Ça a été une grande opportunité de venir ici, je m’en rends compte chaque jour ». Les supporters rhodaniens doivent partager ce sentiment d’agréable surprise au sujet d’un joueur qui ferait presque oublier le tant aimé Alexandre Lacazette à Lyon.