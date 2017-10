OL : L'agent de Gonalons est radical dans le dossier Genesio

Dans : OL, Ligue 1.

La trêve hivernale n'a pas empêché Bruno Genesio d'être sur le devant de la scène du côté de l'Olympique Lyonnais, l'entraîneur rhodanien étant l'objet d'une vraie campagne de dénigrement sur les réseaux sociaux. Même si Jean-Michel Aulas a maintenu sa confiance en Bruno Genesio, ce dernier a pris cher. Cependant, lors de l'émission Tant qu'il y aura des Gones, l'agent de Maxime Gonalons a lui aussi pris fait et cause pour le coach de l'OL.

Pour Frédéric Guerra, trop c'est trop et Bruno Genesio ne mérite pas cela. « Bruno Genesio a fait le plus dur de ce qu’un homme peut faire : jouer dans un club, être entraîneur-adjoint et devenir entraîneur numéro 1. Forcément, puisqu’on le connaît, on le voit sur le marché, chez le boulanger, on a l’impression que c’est Monsieur tout le monde qui entraîne l’OL, mais c’est un type extraordinaire. Je n’arrive pas à comprendre comment on peut toujours attaquer un seul homme. Ce n’est pas possible. On a attaqué Claude Puel qui a réussi à Nice. Tout le monde attaque Bruno Genesio parce que c’est une proie facile. On parle de charisme, mais ça veut dire quoi le charisme ? (...) Si on en croit Twitter, il est alcoolique et il doit se faire soigner, mais ce sont des tweets à la con... », a lancé, visiblement très agacé l'agent de Maxime Gonalons.