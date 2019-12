OL : Kurzawa transféré du PSG à Lyon, l'idée est lancée

Dans : OL.

L'Olympique Lyonnais va devoir recruter au mercato, et le nom de Layvin Kurzawa est suggéré à Jean-Michel Aulas. Le défenseur du PSG va bouger au mercato, alors pourquoi pas à l'OL.

L’OL a prévu de se renforcer lors du mercato hivernal qui commence désormais dans moins d’une semaine. Entre les blessures de Memphis Depay, Jeff Reine-Adélaïde et Léo Dubois, et les résultats très mitigés en Ligue 1, le club entraîné par Rudi Garcia a clairement besoin de sang neuf. Cela donne évidemment l’occasion aux journalistes et aux consultants de donner des idées à Jean-Michel Aulas et c’est ainsi que sur RMC Damien Perrinelle a expliqué qu’en fin de contrat au Paris Saint-Germain Layvin Kurzawa pourrait être une bonne pioche pour l’Olympique Lyonnais.

Kurzawa fera-t-il un effort financier pour Lyon ?

Pour le journaliste, même si cette idée n’emballera probablement pas les supporters rhodaniens, cela pourrait être une bonne solution pour l’OL et pour Kurzawa. « Lyon a besoin d’un joueur comme Layvin Kurzawa. C’est un club où il pourrait se relancer. Si son salaire, un problème, alors il va peut-être faire en sorte de revoir ses prétentions à la baisse aussi. Si j’étais dirigeant de l’Olympique Lyonnais, je ferais ce pari de relancer le défenseur du PSG (…) Il faut qu’il bouge de Paris pendant le mercato », explique Damien Perrinelle, qui sait cependant que l’Inter est également cité dans ce dossier de Layvin Kurzawa et que le club italien a de solides arguments aussi.