OL : Juninho veut plaquer Lyon, Bruno Genesio le comprend totalement

Par Corentin Facy

A la surprise générale, Juninho a annoncé mercredi soir sur RMC son probable départ de Lyon à la fin de la saison.

Les supporters de l’OL ne s’attendaient certainement pas à une telle annonce en écoutant « Rothen s’enflamme » mercredi soir. Invité exceptionnel de Jérôme Rothen, le directeur sportif lyonnais a scotché tout le monde en annonçant son très probable départ de l’Olympique Lyonnais à la fin de la saison. « Fatigué », le Brésilien souhaite arrêter après un cycle de trois ans afin de se reposer puis d’embrayer sur une possible carrière d’entraîneur. Logiquement, cette déclaration a mis le feu à Lyon à trois jours d’un choc face à Marseille en Ligue 1 et le président Jean-Michel Aulas a été contraint de gérer le début d’une mini-crise.

Et pour que Juninho lâche ça en pleine saison, quand tu connais l’intégrité de l’homme, son amour pour le club, c’est que c’est vraiment dur au quotidien



Content qu’il s’exprime, JMA va devoir comprendre qu’il va perdre gros si Juni s’en va. Et plus de paratonnerre — Joh (@johol69) November 17, 2021

Les observateurs sont globalement partagés sur la déclaration de Juninho car certains comme Stéphane Guy estiment que le directeur sportif brésilien n’avait pas à s’exprimer de la sorte à ce moment de la saison. Mais de son œil d’entraîneur, Bruno Genesio comprend totalement Juninho. Le coach du Stade Rennais, ancien de l’OL, a confié en conférence de presse que les déclarations du directeur sportif de Lyon ne le surprenaient pas.

Bruno Genesio à la rescousse de Juninho

« Non, je ne pense que ce soit particulier à Lyon. C’est un métier difficile que l’on fait, que ce soit directeur sportif, entraîneur, président. Ce sont des métiers où l’on est sans cesse exposé, évalué, jugé, critiqué. Donc ce ne sont pas des métiers de tout repos. Je peux comprendre que ça puisse lasser à un moment donné. Ce n'est pas particulier à Lyon, c’est particulier au monde du football » a expliqué Bruno Genesio, absolument pas choqué par les déclarations de Juninho bien au contraire. Reste maintenant à voir si le Brésilien arrêtera bel et bien en fin de saison ou s’il est encore possible qu’il change d’avis et qu’il poursuive sa mission à l’OL.