OL : Juninho ne viendra pas à l'OL, Aulas met les choses au clair

Dans : OL, Ligue 1, Mercato.

Rares sont les club européens à ne pas disposer d’un directeur sportif en 2018. Et malgré l’envie de Jean-Michel Aulas de s’attacher les services de Juninho pour occuper ce rôle, le poste est toujours vacant à l’Olympique Lyonnais. D'ailleurs sur l’antenne de RMC Sport, Jean-Michel Aulas a mis fin au rêve des supporters rhodaniens, qui voulaient voir débarquer le Brésilien à l’OL dans les prochains mois. Effectivement, le boss du club lyonnais a affirmé que la situation avait changé dans le dossier Juninho, et que ce dernier était désormais aux Etats-Unis pour une raison bien précise.

« Juninho ? Il s’est passé au Brésil un certain nombre d’événements. Appelez-le, il vous expliquera. Sa situation personnelle a changé, il y a eu un certain nombre d’incidents. Désormais, il est aux Etats-Unis et non au Brésil. Le sujet est tabou, mais personne n’a menti dans ce dossier. Beaucoup de choses sont intervenues dans sa vie, ce qui fait que la situation a changé » a lâché Jean-Michel Aulas, qui met ainsi clairement fin à la piste Juninho pour le poste de directeur sportif à l’Olympique Lyonnais. Une déclaration qui a le mérite d'être claire, alors que Juninho a eu beaucoup de problèmes au Brésil pendant son passage comme consultant sur Globo, avec des critiques contre le système établi qui ont conduit à son départ du pays, et sa volonté de s'éloigner un peu du football.