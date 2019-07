OL : Juninho l’avoue, il rêve de Neymar au mercato

Dans : OL, PSG, Mercato.

Le feuilleton Neymar ne concerne pas seulement le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone.

C’est tout le monde du football qui suit attentivement le moindre rebondissement dans ce dossier. Ainsi, de nombreux observateurs sont interrogés sur le sujet et n’hésitent pas à donner leur avis. C’est notamment le cas de Juninho, le nouveau directeur sportif de l’Olympique Lyonnais qui, à la place du FC Barcelone, foncerait tête baissée pour récupérer le meneur de jeu parisien.

« Si j'étais le patron d'un club, bien sûr que je voudrais avoir Neymar, a répondu le dirigeant de l’OL à l’agence de presse espagnole EFE. Il est considéré comme l’un des meilleurs joueurs au monde. Bien sûr que je voudrais avoir un joueur comme ça dans mon équipe. » A priori, ça ne sera pas au club rhodanien. Mais on imagine que Juninho et les Gones suivent aussi l’actualité de Neymar, dont le départ affaiblirait le champion de France. Et comme le président Jean-Michel Aulas le rappelle régulièrement, Lyon ne s’interdit pas de viser les sommets.