OL : Juninho fait pleurer le vestiaire de Lyon

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Il y a trois semaines sur RMC, le directeur sportif lyonnais Juninho révélait son probable départ de l’OL à la fin de la saison.

« Moi, j’avais dit trois ans. Donc normalement, je fais ma troisième saison et je ne connais pas la suite. À la fin de la saison, je vais bien réfléchir, mais dans ma tête c’était pour trois saisons » avait expliqué le directeur sportif de l’Olympique Lyonnais au micro de l’émission « Rothen s’enflamme » sur RMC. La déclaration tonitruante de Juninho, légende vivante à Lyon, avait provoqué énormément de réactions et de surprises chez les supporters rhodaniens. C’est également le cas dans le vestiaire de l’OL. Avant la réception du Stade de Reims mercredi soir, Bruno Guimaraes était en conférence de presse.

Bruno Guimaraes espère que Juninho changera d'avis

L’occasion pour le milieu défensif brésilien de l’Olympique Lyonnais de commenter le possible départ de Juninho, lequel a été déterminant dans sa signature en France il y a deux ans maintenant. « J’étais triste (ndlr : quand il a annoncé son possible départ) car c’est lui qui est allé me chercher au Brésil. J’espère qu’il va changer d’avis. J’aime beaucoup Juninho car comme moi il aime les défis, mais j’espère vraiment qu’il va rester ici. Je suis toujours à ses côtés, mais c’est lui qui va décider. Quand il l’a annoncé, on était triste, mais la vie c’est comme ça. Il nous a fait venir avec Paqueta. On doit gagner un trophée, et j'aimerais aussi lui apporter pour la confiance qu'il m'a accordé. Il aime les paris. J'ai parlé avec lui, on va voir ça, j'aime bien Juni. Il a parlé, il va décider. La vie c'est comme ça, mais on avait perdu à Rennes, c'était dur. Juninho va avancer, c'est son choix, mais j'espère qu'il va changer d'avis » a indiqué Bruno Guimaraes, qui espère que Juninho a parlé sur le coup de la colère après la défaite de l’OL contre Rennes et qu’il changera d’avis en restant à Lyon à la fin de la saison.