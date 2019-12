OL : Juninho et Maurice, le mercato voit trouble

Dans : OL.

Entre le directeur sportif brésilien de l'Olympique Lyonnais et le patron de la cellule recrutement la relation ne serait pas au beau fixe. Juninho et Florian Maurice auraient en effet quelques divergences.

Sur le papier, Jean-Michel Aulas avait fait un choix audacieux et plutôt sexy en faisant revenir Juninho à Lyon et en confiant à ce dernier le rôle de directeur sportif avec comme premier choix fort la venue de Sylvinho pour remplacer Bruno Genesio au poste d’entraîneur de l’OL. Mais la suite a été très compliquée, au point même de brouiller l’image d’un Juninho jusque-là considéré comme un dieu vivant par les supporters. Et en interne, Romain Molina affirme que le Brésilien n’est pas du tout sur la même longueur d’onde que Florian Maurice, patron du recrutement de l’Olympique Lyonnais. Au point même que le fonctionnement de cette structure est perturbé alors que le mercato s’ouvre dans deux jours.

Juninho, Maurice, Houllier, Lyon se complique le mercato

Et le journaliste spécialisé d’expliquer ce qui coince dans les coulisses du club de la capitale des Gaules à l’aube d’un mois de janvier animé sur le plan du recrutement. « Le premier problème, c’est sur le dossier Ismaël Bennacer. Il devait signer à Lyon, mais Juninho a mis son veto pour prendre Jean Lucas et Thiago Mendes. Maurice a aussi eu ses renforts avec Andersen et Koné. Mais la fracture arrive avec Reine-Adélaïde. Maurice le voulait à tout prix, et Juninho n’était pas du tout chaud. Finalement, il a signé. Et à partir de là, ça a été tendu entre les deux, la confiance n’était plus là. Maurice a mal pris tout cela, surtout qu’il était le responsable du recrutement le moins payé de France en L1 avant sa prolongation (…) Depuis l’échec de Sylvinho, la cote de Juni a un peu baissé. Du coup, ça chuchote dans les bureaux. Certains agents se plaignent que Juninho ne répond pas. Le rôle de Juni est assez flou, car il a été mal défini. Au milieu de tout ça, il faut rajouter Gérard Houllier, qui est toujours là pour donner des petits conseils à Aulas », affirme Romain Molina, qui se demande comment l’Olympique Lyonnais va réussir à améliorer les choses.