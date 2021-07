OL : Juninho en patron, Benoit Cheyrou recasé

Dans : OL.

Le remplaçant de Florian Maurice à l’Olympique Lyonnais n’aura fait qu’un an à ce poste.

Selon L’Equipe, Bruno Cheyrou, arrivé en provenance du PSG pour s’occuper de la cellule de recrutement, va être dirigé vers les féminines de l’OL. Un rôle qui ne lui est pas encore reconnu officiellement, mais qui est déjà effectif dans les faits. En effet, l’ancien milieu de terrain de Lille ou de Liverpool s’est rendu aux Etats-Unis dernièrement pour chercher un nouvel entraineur à la franchise d’OL Reign, que le club rhodanien dirige également. Il retrouvera ainsi le poste qu’il avait au sein du PSG avant d’être recruté par Gérard Houllier pour remplacer Florian Maurice en tant que responsable de la cellule de recrutement.

Mais à part la venue du jeune turc Cenk Ozkacar, qui n'a pour le moment pas convaincu, Bruno Cheyrou n’a quasiment jamais eu son mot à dire sur les transferts lyonnais. C’est le domaine de Juninho, et il est de notoriété publique que les deux hommes ne s’entendent pas. Souvent mis à l’écart des décisions, Cheyou pensait même prendre la porte en fin de saison, le décès de Gérard Houllier débouchant ainsi sur une absence totale de soutien dans les instances du club. Mais Jean-Michel Aulas tenait visiblement à conserver l’ancien du PSG sous ses ordres, et ce rôle de responsable du football féminin à l’OL a permis de trouver un terrain d’entente à tout le monde. De quoi ravir également Juninho, qui tenait à avoir aussi les pleins pouvoirs de manière limpide à Lyon. Le directeur sportif va donc retrouver ses anciens collaborateurs historiques Patrice Girard et Michel Rouquette pour le recrutement, qui n’a pas encore vraiment débuté cet été à l’OL.