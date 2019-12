OL : Juninho, Depay, Aouar qui est le Père Noël des caisses de Lyon ?

Dans : OL.

En cette période de fêtes, il est toujours intéressant pour les clubs de Ligue 1 de voir quels sont les joueurs qui boostent particulièrement les ventes de maillot.

Et du côté de Lyon, un phénomène plutôt étrange s’est présenté avec le retour de l’idole du club, Juninho. Il y a encore quelques semaines, le club rhodanien vendait de nombreux maillots floqués du nom de son actuel directeur sportif. Cinq mois après le come-back du Brésilien dans le Rhône, la tendance s’est épuisée. « Business Unit Directeur » de l’OL, Martial Nardone a indiqué dans une interview accordée à Foot Mercato qui étaient les joueurs qui boostaient réellement les ventes de maillots du club en cette période de Noël.

« Aujourd’hui, la vente de maillots représente environ 30% du chiffre d’affaires qui est généré dans les boutiques (...) En début de saison, on a vendu pas mal de maillots de Juninho. Là, ça se tasse un petit peu… Celui qui vend le plus de maillots est très souvent le buteur, le meneur et le capitaine. Cette année, il est regroupé dans la même personne, Memphis Depay. Actuellement, cela représente 40% des ventes de maillots joueurs. On a toujours quatre ou cinq joueurs qui vont représenter 80% des ventes de maillots pour les joueurs. Donc on a Memphis en tête avec 40%. On a ensuite Moussa Dembélé, qui représente environ 20%, et Houssem Aouar, qui doit représenter environ 15%. C’est le top 3 des ventes » a indiqué Martial Nardone. Ce 25 décembre au matin, il devait donc y avoir de nombreux maillots floqués Memphis, Dembélé et Aouar au pied des sapins à Lyon.