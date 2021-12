OL : Juninho déjà parti en douce de Lyon ?

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Depuis l'annonce du départ de Juninho lors de cette trêve internationale, l'Olympique Lyonnais ne communique plus sur ce sujet. Mais le directeur sportif semble avoir déjà fait ses valises.

L’Olympique Lyonnais jouait mercredi soir son dernier match de l’année 2021 au Groupama Stadium, et c’est peu dire que l’ambiance était polaire à l’occasion de la réception de Metz. Il est vrai que le climat n’incitait pas à l’euphorie, et que le jeu pratiqué par la formation de Peter Bosz était d’une tristesse absolue, mais avec seulement 35.000 spectateurs, ça sonnait le creux. Au cœur de cette triste soirée, aucun message n’est apparu dans les virages pour saluer Juninho, qui va quitter l’OL deux ans et demi après un retour triomphal dans la capitale des Gaules. Le directeur sportif brésilien, idole des supporters de Lyon, a annoncé son départ durant cette pause de fin d’année, et visiblement il n’y aura pas de pot de départ pour Juni. Sa démission en cours de route a été validée par Jean-Michel Aulas, et selon Le Progrès, il n’y aura même pas eu besoin d’attendre ce dernier match de l’année pour formaliser la fin de l’aventure lyonnaise de Juninho.

Juninho n'était pas à son poste pour OL-Metz

Le quotidien régional dévoile en effet que le directeur sportif de l’Olympique Lyonnais n’est pas apparu publiquement au Groupama Stadium lors du match contre Metz. « Où était Juninho, pour son dernier match en tant que directeur sportif de l’OL ? On ne l’a pas vu en tribune de presse où il prend place habituellement aux côtés des analystes vidéo du club, et s’il était au stade, il s’est montré discret. L’histoire se termine étrangement pour celui qui était revenu en héros (...) Le public s’était déjà fait à l’idée de son départ, mais la fin est tristounette quand même », fait remarquer le quotidien régional. Décidément, rien ne va plus à l'Olympique Lyonnais où même la sortie d'une légende comme Juninho est ratée.