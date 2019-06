OL : Juninho a livré son verdict sur l'avenir de Tousart

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

« J'ai suivi les déclarations comme vous mais, pour l'instant, je ne pense pas trop à ça car le futur très proche, c'est l'équipe de France et beaucoup de choses vont dépendre de ce qu'il va se passer en Italie ». En pleine préparation de l’Euro espoirs avec les Bleus, Lucas Tousart a évidemment suivi les déclarations de Juninho à son égard. Pour rappel, le directeur sportif de l’OL avait clairement indiqué en conférence de presse qu’un joueur plus technique que Lucas Tousart devait être recruté au mercato, afin de coller à la philosophie de Sylvinho. Cela ne veut pas dire que l’ancien milieu de Valenciennes sera vendu au mercato.

En effet, Yahoo Sport affirme même que les deux hommes ont discuté, et qu’aucun transfert n’était prévu pour Lucas Tousart. « Suite à la conf de presse de Juninho, un échange a eu lieu avec Lucas Tousart et son entourage. Le nouveau DS a clairement indiqué qu’il ne souhaite absolument pas vendre son milieu. Il apprécie au contraire son profil » a expliqué le média, pour qui une vente de Lucas Tousart n'est donc pas à l’ordre du jour à l’Olympique Lyonnais. Il faut dire que la priorité du club rhodanien sera déjà de remplacer Tanguy Ndombele, dont le départ est plus que probable, avant d’envisager trouver un milieu défensif au profil plus technique que Lucas Tousart.