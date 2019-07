OL : Joachim Andersen surcoté, Daniel Riolo en a la preuve

Dans : OL, Mercato, Serie A.

Admiratif des dernières actions de Jean-Michel Aulas en ce qui concerne les choix de son organigramme, et les montants des ventes de Mendy et Ndombele, Daniel Riolo est beaucoup plus circonspect en ce qui concerne la signature de Joachim Andersen. L’accord a été trouvé, et le défenseur danois va rejoindre l’OL dans les prochains jours pour 30 ME bonus compris. Une somme qui a mis KO les concurrents dans ce dossier, pour un joueur qui a marqué les esprits par sa solidité en Serie A. Un choix qui ne convainc toutefois pas encore le consultant de RMC, persuadé que le joueur de la Sampdoria ne mérite pas un tel prix.

« Tellement souvent, les Lyonnais ont été surcotés que je préfère attendre avant de juger le recrutement de Lyon. Andersen, même en Italie il n’est pas méga connu et il n’a pas crevé les yeux des fans de la Juve ou de l’Inter donc calmons nous, il n’a pas marqué les esprits. Est-ce que c’est un phénomène ? Je ne crois pas sinon on nous en aurait parlé en Italie. Cela ne veut pas dire que ce ne sera pas un bon joueur », a livré un Daniel Riolo qui ne voit pas forcément Andersen crever l’écran avec l’OL dans les années à venir.