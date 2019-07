OL : Joachim Andersen fonce vers Lyon, pas Abdou Diallo !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Joachim Andersen à l’Olympique Lyonnais, ça brûle. Et pour cause, le club rhodanien et la Sampdoria de Gênes ont trouvé un accord à hauteur de 24 ME plus 6 ME de bonus. Désormais, les dirigeants lyonnais doivent boucler le futur contrat de l’international danois. Et selon les informations de Bilel Ghazi, Jean-Michel Aulas et Juninho ont l’intention de boucler ce deal dimanche afin d’accueillir dès lundi le défenseur de 23 ans.

« L’Olympique Lyonnais espère boucler ses discussions contractuelles avec Joachim Andersen (Sampdoria) ce dimanche pour que le défenseur central danois rallie Lyon demain afin d’y régler les derniers détails de son engagement et passer sa visite médicale » indique le journaliste de L’Equipe. En revanche, il est fort improbable que l’Olympique Lyonnais s’offre Joachim Andersen et Abdou Diallo, contrairement aux rumeurs ayant fuité ces derniers jours. « Pour l’instant (Diallo à Dortmund), c’est faux oui. Aucune discussion entamée pour un éventuel transfert du défenseur central français du Borussia Dortmund. Ce qui est cohérent ». Reste maintenant à voir si un éventuel départ de Marcelo ferait évoluer les choses…