OL : JM Aulas suspendu 4 matchs !

Dans : OL.

Ce mercredi soir, la Commission de Discipline de la Ligue de Football Professionnel a décidé de lourdement sanctionner Jean-Michel Aulas, suite au comportement du président de l’Olympique Lyonnais lors de la récente victoire de l’OL à Strasbourg, le dirigeant rhodanien ayant vivement mis en cause l'arbitre de la rencontre. « On est insatisfait de l’arbitrage. Je ne veux pas parler de l’arbitrage en général. J’ai relevé un certain nombreux d’erreurs et je sais que quand on est dirigeant, on ne doit pas montrer du doigt ceux qui se trompent à partir du moment où ils sont en noir. Ceci étant dit, il y a un état d’esprit contre l’OL qui nous rend véritablement perplexes », avait indiqué Jean-Michel Aulas malgré la victoire de son équipe.

Résultat, la sanction est tombée. « Comportement d’après match de M. Jean-Michel AULAS, Président de l’Olympique Lyonnais Quatre matchs de suspension dont deux matchs avec sursis, de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles », indique le gendarme du football professionnel.