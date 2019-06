OL : JMA et TP signent « le plus gros deal de l’histoire du basket français »

Dans : OL, Ligue 1.

Ce samedi matin, Jean-Michel Aulas et Tony Parker ont officialisé l'accord contractuel qui permet à OL Groupe d'entrer dans la capitale de l'ASVEL, tandis que TP devient lui l'ambassadeur de l'Olympique Lyonnais. De même, lorsque l'OL disposera de son Arena, près du Groupama Stadium, l'équipe de basket de l'ASVEL jouera ses plus importantes rencontres dans cette salle. « On signe le plus gros deal de l’histoire du basket français », s'est réjoui celui qui vient de prendra sa retraite sportive après la plus extraordinaire carrière en NBA pour un basketteur tricolore.

« Premièrement, cet accord prévoit une prise de participation minoritaire d’OL Groupe dans le club de l’ASVEL (équipe masculine : 3,4 m€ pour 25% et équipe féminine : 0,3 m€ pour 10%). Dans ce cadre, OL Groupe sera représenté dans les organes de gouvernance de l’ASVEL. Deuxièmement, OL Groupe s’engage, pendant une période de 5 ans, à échanger les actions de la structure de l’équipe masculine de l’ASVEL LDLC (ASVEL Basket SASP) qui lui seraient apportées par les autres actionnaires de cette société contre des actions OL Groupe existantes ou à émettre.

En parallèle, un accord stratégique a été également conclu et permettra à l’Olympique Lyonnais de bénéficier de l’image internationale et de la notoriété de Tony Parker, notamment aux USA et en Chine, des territoires où OL Groupe entend continuer à se développer. Cet accord prévoit aussi des synergies entre OL Groupe et l’ASVEL LDLC notamment sur les activités de billetterie, sponsoring et plus globalement les activités commerciales.

Tony Parker et Jean-Michel Aulas souhaitent faire perdurer l’ancrage historique de l’ASVEL LDLC à Villeurbanne. Pour cela, tous les matchs de l’ASVEL LDLC se disputeront à l’Astroballe jusqu’à l’ouverture de la future aréna d’OL Groupe, puis à terme, tous les matchs de championnat Jeep Elite et certains matchs d’Euroligue continueront de se dérouler à Villeurbanne. L’ASVEL LDLC devrait disputer en revanche des matchs de prestige d’Euroligue dans la future aréna d’OL Groupe lorsque celle-ci sera opérationnelle », précise l'Olympique Lyonnais dans un communiqué.