OL : JM Aulas et D Riolo, le mercato les divise (encore)

Dans : OL, Ligue 1.

Il n'aura pas fallu longtemps cette saison pour que Jean-Michel Aulas et Daniel Riolo se prennent la tête à distance. Et c'est le départ de Mariano Diaz qui a débouché sur le premier échange entre le président de l'Olympique Lyonnais et le journaliste de RMC. Car Jean-Michel Aulas estime que Daniel Riolo a retourné sa veste sur l'attaquant reparti au Real Madrid en fin de mercato, faisant passer ce dernier pour un joueur moyen lorsqu'il était à l'OL et le regrettant maintenant qu'il était reparti de Lyon. Une version des faits que le journaliste a vivement démenti, estimant que Jean-Michel Aulas avait tendance à réécrire l'histoire sans tenir compte de la réalité.