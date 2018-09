OL : JM Aulas déçu par le début de saison ? Sa réponse est étonnante

Dans : OL, Ligue 1.

Battu à domicile par l’OGC Nice (0-1) vendredi, l’Olympique Lyonnais a déjà concédé sa deuxième défaite en quatre journées de Ligue 1.

Sur le plan comptable, le bilan est évidemment insuffisant pour Jean-Michel Aulas. « Quand on ne compte que 6 points sur 12, on ne peut pas être satisfait... Cela ne correspond pas à nos souhaits », a réagi le président du club rhodanien, dans des propos relayés par Le Figaro. En revanche, le dirigeant a beaucoup apprécié le contenu de la rencontre, et notamment l’animation offensive qui aurait mérité d’être récompensée sans un incroyable Walter Benitez dans la cage niçoise.

« Je regarde aussi le fond, la qualité du jeu depuis le début du championnat. Sur ce match, nous aurions dû l'emporter mais on a buté sur un excellent gardien en face. Il faudra qu'on soit plus adroit à l'avenir », a conseillé JMA, rassurant et même confiant pour la suite de la saison. En effet, le patron de l’OL voit déjà son équipe briller en championnat et en Ligue des Champions.

Aulas s’attend à « beaucoup de satisfactions »

« J'ai une parfaite confiance en cette équipe, a-t-il assuré. Par le passé, on avait reproché à celle-ci ses excès d'individualisme. Ce (vendredi) soir, j'ai vu des joueurs très collectifs qui, par certains instants, l'ont peut-être été trop. C'est une bonne nouvelle pour les dirigeants et les actionnaires de savoir qu'on a autant de jeunes talents dynamiques. Je suis persuadé qu'on aura beaucoup de satisfactions en championnat et en Europe dans les semaines et mois à venir... » Il en faudra plus pour inquiéter Aulas, de bonne humeur après les signatures des attaquants Moussa Dembélé et Lenny Pintor.