OL : JM Aulas choisit la poésie pour ridiculiser Riolo

Dans : OL, Ligue 1.

Au fil de leurs échanges, la tension monte entre Jean-Michel Aulas et Daniel Riolo.

On le sait, le consultant de RMC n’est pas un grand admirateur du président de l’Olympique Lyonnais. C’est même son plus grand détracteur. La preuve avec sa dernière critique contre le dirigeant rhodanien. « Jean-Michel Aulas a perdu toute son influence. Il ne compte plus dans le foot français. (...) Il ne dit plus une phrase intéressante depuis des années », a lâché Riolo. Et comme on pouvait s’y attendre, le patron de l’OL n’est pas resté sans réagir.

Sur Twitter, son terrain favori, JMA s’est inspiré d’une Fable du poète Jean de La Fontaine pour répondre. « Ce qu’il y a de fou chez Riolo, c’est qu’il s’autodétruit telle la grenouille de Mr De La Fontaine juste avant Barça-Lyon que diffuse RMC ! », a publié Jean-Michel Aulas qui, en tant que boss de la chaîne détentrice des droits de la Ligue des Champions, aurait bien sanctionné le spécialiste. Autant dire que le match entre les deux hommes n’est pas terminé…