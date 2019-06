OL : Jérôme Seydoux quitte la direction d'OL Groupe !

Dans : OL, Ligue 1.

Très proche de Jean-Michel Aulas, et considéré comme le numéro 1 bis de l'Olympique Lyonnais, Jérôme Seydoux a quitté ses fonctions au sein du conseil d'administration d'OL Groupe. Une décision que regrette l'OL, mais que le club comprend tout de même.

« Monsieur Jérôme Seydoux a informé ce jour le Conseil d’Administration de la Société qu’il souhaitait mettre un terme à son mandat d’administrateur pour des raisons de convenance personnelle et se faire remplacer à ce poste par Monsieur Ardavan Safaee, Directeur général de Pathé Films. Les autres administrateurs représentant Pathé, à savoir MM. Thomas Riboud-Seydoux et Eduardo Malone, resteront en place et l’équilibre global du Conseil d’Administration restera donc inchangé. Le Conseil d’Administration a exprimé son profond regret de cette décision – même s’il peut la comprendre – et a très vivement remercié Monsieur Seydoux de sa contribution exceptionnelle à ses travaux depuis son arrivée au Conseil le 2 octobre 2006. Le Conseil a également souhaité la bienvenue à Monsieur Safaee, qu’il se réjouit de compter parmi ses membres », indique OL Groupe dans un communiqué.

Jean-Michel Aulas a commenté cette décision de Jérôme Seydoux. « Nous restons infiniment redevables à Jérôme Seydoux de tout ce qu’il a apporté à OL Groupe. Son passage au sein du Conseil d’Administration a marqué des années de développement exceptionnel, tant pour la Société que pour le club et notre stade. Jérôme Seydoux, dont les qualités de visionnaire ne sont plus à démontrer, a cru avec raison et dès l’origine dans le business model que nous avons mis en place. Il manquera profondément aux membres du Conseil est à tous les personnels du Groupe », a confié le président de l'Olympique Lyonnais.