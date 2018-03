OL : Jérémy Morel le maillon faible de l'OL ?

Dans : OL, Ligue 1.

L'Olympique Lyonnais n'a pas réussi un grand match face à Caen, mais le club de Jean-Michel Aulas a eu le mérite de renouer avec la victoire en Ligue 1 et cela lui fait du bien à une semaine de ce qui sera probablement une finale pour le podium contre Marseille au Vélodrome. Si l'OL a réussi un match sérieux, faute d'être génial, un joueur recueille ce lundi matin la plus mauvaise note que ce soit dans L'Equipe ou dans Le Progrès. Et ce joueur, c'est Jérémy Morel, le défenseur lyonnais.

Dans le quotidien sportif, l'ancien marseillais hérite d'un 4 et d'un commentaire à la hauteur : « Peu de duels chauds à disputé, mais il fut chahuté sur chacun d’eux ou presque. Alors que l’OL a longtemps eu besoin de solutions pour bousculer Caen, le défenseur n’a pas suffisamment fait preuve d’ambition dans ses sorties de balles quand il n’a pas péché par déchet technique. » Et pour Le Progrès, ce n'est pas mieux. Car là encore Jérémy Morel a un 4 et un commentaire pas très positif : « Son entame donna le ton de son après-midi. Rapidement en difficulté au plan technique, témoin sa perte de balle dans l’axe à la 33ème minute, le défenseur fut battu sur le contre que faillit conclure Crivelli. Visiblement fatigué. » Mais le calendrier de l'Olympique Lyonnais ne lui donnera pas la possibilité de se reposer...